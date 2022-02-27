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إيطاليا : تطعيم 91% ممن هم فوق 12 عاما
    (أنسامد) - فبراير 27 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، يوم الجمعة، إن إيطاليا وصلت إلى نسبة تغطية 91% في حملة تطعيم من هم فوق 12 عاما في أول جرعة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا.

    وتابع سبيرانزا : " تم إعطاء حوالي 133 مليون جرعة".

    وأضاف الوزير أن الحكومة تتجه نحو مرحلة إعادة فتح الاقتصاد والمجتمع ولكن "بتدرج ذكي". (أنسامد).

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