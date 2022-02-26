إيطاليا : سالفيني يعرب عن خيبة أمله بسبب الحرب في أوكرانيا

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أعرب زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني، عن خيبة أمله بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال سالفيني في تصريحات إذاعية : اليوم، أشعر بخيبة أمل من البشر الذين يحاولون في عام 2022 حل المشكلات الاقتصادية والسياسية بالحرب، مضيفا : عندما يكون هناك شخص يهاجم وشخص يتعرض للهجوم، فيجب أن تقف على الفور إلى جانب من يتعرض للهجوم.



وأكد سالفيني مجددًا أنه "يجب مساعدة أولئك الذين يدافعون عن أنفسهم".



وتابع زعيم حزب الرابطة الايطالي : إذا فر الغرب من أفغانستان، نجد أنفسنا أمام طالبان، وإذا فر الغرب من ليبيا، تتقاسمها الان روسيا وتركيا. إذا كنت مشتتًا أو مهملا، فإنك تجني ثمار عدم تصرفك.



واختتم سالفيني قائلا : يجب أن نفهم ما إذا كنا مهتمين بالسلام أو مهتمين بالمصالح الاقتصادية. (أنسامد).



