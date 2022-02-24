أولويات الدبلوماسية الإيطالية تحقيق الاستقرار في ليبيا

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - أكدت نائبة وزير الخارجية الايطالي، مارينا سيرني، أن تحقيق الامن في ليبيا ومساعدتها للوصول الي استقرار سياسي دائم من اولويات الدبلوماسية الإيطالية.



جاء ذلك خلال لقائها سفير ليبيا، عمر الترهوني، بمقر وزارة الخارجية الايطالية بالعاصمة روما، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في إيطاليا.



وتركز اللقاء حول متابعة ملفات التعاون الثنائي المشترك المختلفة بين البلدين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات بالملف السياسي الليبي.



كما تطرق السفير الليبي في هذا اللقاء إلى ملف التأشيرات للمواطنين الليبيين وخاصة العلاجية وضمان تسهيل الاجراءات لهم ضمن العمل الثنائي المشترك المبني على العلاقات والروابط القوية بين البلدين الصديقين. (أنسامد).



