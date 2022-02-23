ليبيا ترفض الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، رفض حكومة الوحدة الوطنية الاعتراف باستقلال دونيتسيك ولوغانسك، مؤكدة التزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها.



وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن حكومة الوحدة الوطنية تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، داعية إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري الروسي عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة وفق نص البيان.



وجددت الحكومة رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات فاغنر في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا، داعية روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب. (أنسامد).



