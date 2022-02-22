مصر: قرار إثيوبيا ببدء تشغيل سد النهضة خرق لالتزاماتها

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - أعلنت مصر أن قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة هو بمثابة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ.



وقالت وزارة الخارجية المصرية تعقيباً على الإعلان الإثيوبي، الأحد، عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، إن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي.



وكانت إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من الأحد فى إنتاج الكهرباء لأول مرة من أحد التوربينات بسد النهضة. (أنسامد).



