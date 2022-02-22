الدبيبة يتعهد مجددًا بإجراء انتخابات برلمانية ليبية في يونيو

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، تعهده بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في البلاد بحلول شهر يونيو المقبل.



قال الدبيبة خلال كلمة له في احتفالية بمدينة غريان شمال غربي ليبيا، إنه «سيعلن عن خارطة طريق للانتخابات البرلمانية والتي سيتم إجراؤها بحلول شهر يونيو المقبل»، مؤكدًا أنه «لا يريد استقالة أعضاء مجلسي النواب والدولة بل الاستماع لمطالب الشعب بإجراء انتخابات».



هذا وجدد الدبيبة رفضه للمراحل الانتقالية والتمسك بالانتخابات للانتقال إلى المرحلة الدائمة؛ مرحلة السلام والاستقرار والبناء والتشييد، مؤكدًا أنه «لا عودة للحرب التي سئم منها الليبيون».



(أنسامد).



