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دراغي : الحكومة خصصت قرابة ثمانية مليارات يورو للطاقة
    (أنسامد) - فبراير 20 - روما - صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الجمعة أن الحكومة خصصت قرابة ثمانية مليارات يورو من أجل كبح الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، مشيرا إلى إنه كان هناك اتفاق بين الأحزاب الحكومية بعد الاضطرابات الأخيرة.

    وقال رئيس الوزراء : "خصصنا ما يقرب من ثمانية مليارات يورو، بما في ذلك ستة للطاقة، ونحن نفعل ذلك دون تجاوز الميزانية".

    وأشار إنه للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، كانت هناك سلسلة من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بإحياء النمو العادل ومعالجة مشكلة العمالة غير المنتظمة. (أنسامد).

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