ليبيا: انطلاق الاحتفالات بذكرى ثورة فبراير بمدينة غريان

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - انطلقت مساء الأربعاء بمدينة غريان الاحتفالات بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير.



وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بمدينة غريان أنه تم مساء أمس الأربعاء، إيقاد الشعلة بميدان شهداء غريان إيذانا ببدء الاحتفالات.



وحسب المراسل، فقد شارك في ايقاد الشعلة أهالي مدينة غريان ومؤسسات المجتمع المدني وثوار المدينة وفوج الكشافة والمرشدات ومديرية الامن، حيث جاب المشاركون في ايقاد الشعلة شوارع مدينة غريان رافعين رايات الاستقلال، وسط الهتافات بالثورة وأبواق السيارات ابتهاجاً بانتصار ثورة 17 من فبراير.



وازدنت ميادين وشوارع مدينة غريان بأعلام الاستقلال والأضواء ومظاهر الزينة والمشاعل والألعاب النارية. (أنسامد).



