ليبيا-المشري : قرار تكليف رئيس جديد للحكومة «غير سليم»

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - قال رئيس المجلس الأعلى للدولة ،الثلاثاء، إن «إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس جديد للحكومة ، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن إجراء غير سليم».



واعتبر " المشري،" في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «الفيسبوك» أن صدور قرار التكليف قبل جلسته المقررة «لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين».



وأمس الثلاثاء، أعلن البرلمان رسميا تكليف فتحي باشاغا، تشكيل حكومة جديدة تتولى شؤون البلاد، بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. (أنسامد).



