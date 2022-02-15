رئيس المجلس الرئاسي يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأثنين، بالعاصمة طرابلس، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو جريمالدي.



وتناولت المقابلة بحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي، واستعراض جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية.



وهنأ رئيس المجلس الرئاسي في مستهل المقابلة السفير الإيطالي، بمناسبة إعادة انتخاب، سيرجيو ماتاريلا، رئيساً لإيطاليا لولاية جديدة.



وأكد المنفي على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.



ومن جانبه عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً على ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التاريخية، التي تربط ليبيا وإيطاليا. (أنسامد).



