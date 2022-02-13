وزارة الصحة : 67152 حالة إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة إن هناك 67152 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و 334 وفاة أخرى بسبب الفيروس، وهذا بالمقارنة مع 75861 حالة جديدة و 325 وفاه أخرى الخميس.



وأشارت : أصيب واحد من كل ستة إيطاليين بالفيروس حتى الآن، حيث تعافى وخرج 10089429، بزيادة 129293 يوم الخميس، مشيرة أن إلى عدد الحالات منذ بداية الوباء بلغ 11991109 وعدد الوفيات 150555.



وذكرت أنه تم إجراء حوالي 663786 اختبارًا إضافيًا في الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 683715 يوم الخميس، و انخفض معدل الحالات الإيجابية من 11.1٪ إلى 10.1٪.



كما انخفضت الحالات المصابة داخل وحدات العناية المركزة بمقدار 57 حالة لتصل إلى 1265 حالة، وانخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفى 530 حالة لتصل إلى 16824، وذلك وفقا لوزارة الصحة . (أنسامد).



