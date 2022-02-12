إيطاليا تلغي الزامية ارتداء الأقنعة في الهواء الطلق

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - بدأت إيطاليا خطوة كبيرة نحو العودة للحياة الطبيعية يوم الجمعة بعد تحسن أرقام الاصابة بعدوى فيروس كورونا، مع انتهاء الالتزام بارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق وإعادة فتح النوادي الليلية في البلاد.



لا يزال يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة المغلقة وفي الأماكن الخارجية حيث يمكن أن تتجمع حشود من الناس.



في غضون ذلك، تم السماح بإعادة فتح النوادي الليلية في البلاد، ولكن بطاقة استيعابية 50% فقط في الوقت الحالي.



وقال وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، أندريا كوستا، الخميس، إنه من المقرر تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في إيطاليا الشهر المقبل، منوها أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستكون عملية تدريجية. (أنسامد).



