ليبيا: ستيفاني تحضر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - حضرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بمدينة سرت، مساء الأربعاء، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي خصصت لدراسة وتمحيص عدد من المسائل المتعلقة بفتح الطريق، وملف المحتجزين.



قال مدير إدارة التوجيه المعنوي برئاسة الأركان العميد ناصر القايدـ لوسائل اعلام، إن الاجتماع بحث ايضا توحيد المؤسسة العسكرية، وموضوع المراقبين الدوليين .



وفي بداية ديسمبر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسية الأمريكية، ستيفاني وليامز، كمستشارة خاصة به بشأن ليبيا. وتركز وليامز منذ توليها المنصب جهودها على إخراج المرتزقة من ليبيا وتسريع العملية السياسية، لاسيما عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية. (أنسامد).



