الدبيبة : لن نسمح بالمراحل الانتقالية حتى تحقيق الانتخابات

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - اعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في كلمة موجهة الي الشعب الليبي لن نسمح بالمراحل الانتقالية حتى تحقيق الانتخابات.



واضاف انه "لاشرعية فوق شرعية الشعب ."..واشار " ماعدنا نسمع اخبار الحرب ولا الفوضى .. اصبحث احاديثنا عن المشروعات والتنمية والخدمات.



وقال، "الشعب الليبي سئم التمديد ومراحله الانتقالية، لا للانقسام ..لا للمراحل الانتقالية ..لا للتمديد..نعم لعودة الحياة .. نعم للدستور . نعم للانتخابات .. نعم للاستقرار".



كما انتقد الطبقة السياسية الحالية في البلاد قائلا " الطبقة السياسية في البلاد دفعت بأبنائنا الى الحروب للبقاء في السلطة "، مشيرا "عندما علموا بخسارتهم في الانتخابات أجلوها خوفا على مصالحهم".



وقال في النهاية "أنا مستعد لاتخاذ قرار انسحابي من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف نفس الشيء".



كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد اعلن الاحد انه سيتم الخميس -غدا - التصويت علي اختياراحد المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية.



علي صعيد اخر بحثت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز مع وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما، آخر التطورات في ليبيا، وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة.



وأشادت سـتيفاني ولـيامز -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- بدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا. (أنسامد).



