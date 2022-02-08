اللجنة العسكرية المشتركة5+5 تعقد اليوم بسرت اجتماعها التاسع

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تعقد اللجنة العسكرية (5+5) اليوم الثلاتاء اجتماعها التاسع وذلك بمقرها الدائم بمدينة سرت .



وافاد مراسل وكالة الانباء الليبية بسرت بان اللجنة العسكرية ستناقش خلال اجتماعها عدد من المواضيع منها خطوات اخراج المرتزقة الاجانب من الاراضي الليبية " ونزع الالغام .



اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" هى اللجنة التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر برلين حول ليبيا فى 19 يناير الماضى.



وبموجب الاتفاق تم اختيار "خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطنى الليبى ، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطنى "، لتثبيت وقف إطلاق النار فى طرابلس وغرب ليبيا، والذى أُعلن فى يناير الماضى.



واللجنة تعد المسار العسكرى لمخرجات المؤتمر المذكور، الذى عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة وكانت أحد المسارات الثلاثة التى حددها المبعوث الأممى غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، وكانت إحداها سياسية والأخرى اقتصادية والأخيرة عسكرية وهى "5 + 5". (أنسامد).



