إيطاليا : زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب فياريجيو

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - ضرب زلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة فياريجيو، في مدينة لوكا، بشمال إيطاليا.



يقع مركز الزلزال على عمق 8 كم، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.



لا توجد حاليًا أية أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات. شعر السكان بالزلزال بشكل واضح.



شعر السكان بالهزة بشكل واضح كما سجل "المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين" ثلاث هزات طفيفة أخرى في المنطقة، وكان مركز الزلزال أقرب إلى بلدة "ڤيكْيانو"، بمحافظة "بيزا"، ولكن أيضًا بالقرب من "فياريجدجو".



كان الأقوى بقوة 1.7، وكلاهما على عمق 8 كيلومترات، والثالث 1.3 على عمق 10 كيلومترات. (أنسامد).



