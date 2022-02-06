بابا الفاتيكان يدعو للإخاء ونبذ الصراعات

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - أفادت "فاتيكان نيوز" أن بابا الفاتيكان حث الناس على اعتناق الأخوة البشرية لوقف الدمار الذي لا نهاية له.



وأضافت أن البابا فرانسيس نبه - في رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية - " إما أن نكون إخوة أو ينهار كل شيء".



وحث البابا جميع الناس على السير في طريق الأخوة الصعب من أجل التغلب على الأفكار المسبقة والصراعات التي تقسم الإنسانية.



أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية احتفالا بتوقيع البابا فرنسيس وإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب على وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك في 4 فبراير 2019. (أنسامد).



