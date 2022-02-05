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ايطاليا : استمرار انخفاض معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا
    YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - يستمر معدل الاصابة الاسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا ومؤشر قابلية انتقال العدوى في الانخفاض على المستوى الوطني.

    ووفقا للتقرير الأسبوعي لغرفة التحكم الخاصة بحالة طوارئ وباء كوفيد 19، الصادر عن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، سجل معدل الإصابة الاسبوعي 1362 حالة لكل 100 ألف نسمة في الفترة من ٢٨ يناير حتى ٣ فبراير، مقارنة ب 1823 حالة لكل 100 ألف نسمة الاسبوع السابق.

    من ناحية أخرى، في الفترة من 12 يناير إلى 25 يناير 2022، انخفض مؤشر قابلية انتقال العدوى ليسجل 0.93.

    كما انخفض أيضا عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا في العناية المركزة والأقسام العادية. هذا الأسبوع، ووصلت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة على الصعيد الوطني إلى 14.8% مقابل 16.7% الاسبوع السابق. (أنسامد).

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