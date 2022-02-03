الاتحاد الأوروبي سيرسل سفنا إضافية إلى ليبيا

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل ثلاث سفن بحث وإنقاذ جديدة إلى ليبيا ، معربا عن أمله في إرسال مزيد من السفن إلى هناك قبل الصيف حيث من المتوقع ازدياد نشاط الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.



وقالت المسؤولة في هيئة الاتحاد الأوروبي لسياسات التوسع والجوار، هنريكه تراوتمان، إن أوروبا سترسل ثلاث سفن بحث وإنقاذ أخرى جديدة وزورقي دورية بعد إجراء صيانة لهما إلى ليبيا بدءا من النصف الأول للعام 2022.



وأوضحت أن مسؤولو خفر السواحل الليبية سيزورون إيطاليا نهاية الشهر الجاري لاختبار السفن الجديدة قبل إرسالها.



وأضافت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي ، أن قدرة ليبيا على منع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، ما زالت غير كبيرة رغم أنها تحسنت على مدار العام الماضي بفضل الدعم الأوروبي.



وتابعت أن برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا "ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة المنقسمة سياسيا بنحو عشرين مليون يورو سنويا قد تزيد إلى ما بين 32-37 مليون يورو". (أنسامد).



