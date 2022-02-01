مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لثلاثة أشهر فقط تنتهي في 30 ابريل المقبل .



وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا القرار جاء كحلّ وسط تقدّمت به بريطانيا لوضع حدّ لنزاع أميركي- روسي حول هذه المسألة استمرّ أياماً عدّة ، وحال دون التوصل لاتفاق على نصّ يمدّد لفترة أطول عمل هذه البعثة.



وأعتمد مجلس الامن بإجماع أعضائه الخمسة عشر هذا النصّ المقتضب جدّاً والذي نص بمواصلة "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" عملها حتى 30 أبريل.



وكانت نسخة سابقة من هذا النصّ تقدّمت بها لندن أيضاً تلحظ تمديد عمل البعثة حتى 15 سبتمبر، لكنّ التصويت عليها أرجئ في اللحظة الأخيرة. (أنسامد).



