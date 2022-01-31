ليبيا : المجلس الرئاسي يستنكر هجوم داعش بمنطقة جبل عصيدة

(أنسامد) - يناير 31 - روما - استنكر المجلس الرئاسي في ليبيا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على دورية أمنية بمنطقة جبل عصيدة وتسبب بمصرع 3 عناصر من كتيبة "شهداء أم الأرانب"، الاسبوع الماضي.



وأعرب المجلس الرئاسي في بيان له عن استنكاره للهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم "داعش"، وراح ضحيته عدد من أبناء الوطن، الذين قضوا دفاعا عن الأرض والعرض.



وأهاب المجلس الرئاسي "بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم "على هذه الأرض التي أورثها لنا الآباء، موحدة مستقلة ذات سيادة".



كما حث دول الجوار والمجتمع الدولي على الاضطلاع بالتزاماتهم وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه. (أنسامد).



