ليبيا: وليامز تطالب كافة الجهات باحترام إرادة الناخبين

(أنسامد) - يناير 27 - روما - خاطبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، من سبها كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في ليبيا إلى ضرورة التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات ، مؤكدة أن "الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى".



وقالت " وليامز" في كلمة لها بجامعة سبها، الأربعاء، إنها التقت «المئات من أبناء الشعب الليبي في الشرق والغرب واليوم في الجنوب»، مؤكدة أن "الجميع يريدون انتخابات وطنية على أسس متينة تنهي حالات الانسداد السياسي في هذا البلاد".



وأضافت، " أرجو من هنا من عاصمة الجنوب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وكافة الأطراف القائمة والمعنية بالانتخابات الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية واحترام إرادة الناخبين والتوصل إلى صيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات لم يعد الشعب يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى. لم يعد مقبولًا تهميش أو الاستقواء على إرادة الشعب الليبي". (أنسامد).



