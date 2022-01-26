(أنسامد) - يناير 26 - روما - بحث النائب العام "الصديق الصور" في العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء مع، المدعي العام لدى محكمة النقض الإيطالية "جيوفاني سالفي" سبل تعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والايطالية في مجال العدالة الجنائية.



وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إن اللقاء عقد بحضور، مدير الإدارة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا "كافيرو دي رايو ".



وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة إيجاد آلية عمل لمعالجة الإشكالات التي تحؤول دون إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك؛ وخاصة المتعلقة بمنظمات الجريمة عبر الوطنية الضالعة في تنظيم أعمال الهجرة غير المشروعة؛ والإتجار بالبشر؛ وتهريب المحروقات؛ والإرهاب، رغبة منهما في تعزيز جهود التصدي لها، والحد من مخاطرها، وملاحقة مرتكبيها.



كما تطرق المجتمعون إلى آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقع بين النيابة العامة الليبية وبين إدارة مكافحة المافيا والإرهاب؛ بما يسهم في تبادل المعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بالتحقيقات المجراة في آجال مقبولة إجرائيا.



وتناول المجتمعون ملف المحكوم عليهم من حملة الجنسية الليبية وتطور الإجراءات في شأنهم؛ إضافة إلى تقاسم الخبرة مع جانب الإيطالي في إطار دعم قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام؛ واعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف زيادة نسبة المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة الليبية والرفع من الخبرة والكفاية لديهم بالتعاون مع النيابة العامة الإيطالية. (أنسامد).



