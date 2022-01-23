البابا يقترح الأربعاء المقبل يوما للصلاة من أجل أوكرانيا
مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف معسكر قوة برخان في مالي
الجناح المصري بإكسبو دبي ينظم جلسة الاستثمار في المستقبل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا..الاحتفال بيوم البيتزا العالمي 17 يناير
طرح منزل الأمير لودوفيسي للبيع بالمزاد (مع اللوحة الجدارية الوحيدة التي رسمها كارافاجيو). .يبدأ من 471 مليون يورو
اجواء كوفيد-19 في روما
ايطاليا-فال دي فييم..كأس العالم للتزلج الريفي على الجليد
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية