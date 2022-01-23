مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف معسكر قوة برخان في مالي

(أنسامد) - يناير 23 - روما - أعلن قصر الإليزيه الأحد مقتل عسكري فرنسي في مالي أمس /السبت/، إثر هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في مدينة جاو.



وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد إن العميد ألكسندر مارتن (24 عاما) من فوج مدفعية "هيير الـ54" قد قتل، كما أصيب 9 أخرين بجراح بينهم خطيرة.



وأشار البيان إلى تأثر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنبأ وفاته، وأشاد بشجاعة الجنود المنخرطين في منطقة الساحل. (أنسامد).



