ليبيا وتونس: تشكيل لجنة مشتركة للحدود البرية والبحرية.

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اتفقت ليبيا وتونس على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البرية والبحرية لوضع قواسم مشتركة لتذليل الصعاب بين الجانبين.



وأفادت وزارة الخارجية عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقد مع السفير التونسي "الأسعد العجيلي" بحضور مدير إدارة الشؤون العربية ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية ومدير مكتب الشؤون العسكرية بالوزارة ومندوبين عن المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسة الأركان العامة وحرس الحدود وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وحلحلة بعض الصعوبات التي تعترض سير التعاون.



(أنسامد).



