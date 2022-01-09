ليبيا : الأمم المتحدة ترحب باجتماع الناظوري والحداد في سرت

(أنسامد) - يناير 9 - روما - أشادت الأمم المتحدة بالاجتماع الثاني بين الفريق أول محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، في مدينة سرت الليبية، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.



ورحبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بشدة بانعقاد الاجتماع الثاني بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، والفريق عبدالرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام للجيش الليبي، في سرت، بحضور عدد من رؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين.



وجددت وليامز في تغريدة عبر صفحتها بموقع "تويتر" التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. (أنسامد).



