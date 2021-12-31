ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - تضاعف معدل الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا الأسبوع الماضي، ليرتفع من 351 حالة لكل 100000 نسمة إلى 783 حالة.



وارتفع معدل انتشار كوورنا أيضًا إلى 1.18، من 1.13، وفقًا لتقرير المراقبة الأسبوعي الصادر عن المعهد العالي للصحة اليوم الجمعة.



كما ارتفع أيضا معدل الإشغال في وحدات العناية المركزة من 10.7% إلى 12.9%. (أنسامد).



