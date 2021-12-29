الإمارات تواجه زيادةالإصابات بإجراءاتهاالعلمية ونظمها الطبية

(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - أكدت الدكتورة نورة الغيثي المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة.. أن دولة الإمارات حرصت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة على الدراسة المستمرة للوضع الوبائي داخل وخارج الدولة مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يشهد العالم زيادة كبيرة في أعداد حالات الإصابة بـ"كوفيد - 19 " وهو ما دفع بالعديد من البلاد إلى إعلان حالات الطوارئ والجاهزية الطبية القصوى خاصةً مع دخول موسم الاحتفالات، فإن دولة الإمارات تواجه هذه الزيادة بإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية المتقدمة.



وقالت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".. إن دولة الإمارات استعدت لهذا الوضع ووضعت كافة كوادرها الطبية والعلمية على أهبة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة من خلال الحرص على التوعية المجتمعية وفرض الإجراءات الاحترازية الوقائية والفحص الدوري المستمر وتوفير اللقاحات.



وأوضحت أن المتحور الجديد أثار استنفار الكثير من الدول ما دعا الجهات الطبية والمسؤولة في الدولة إلى التشديد على أهمية أخذ الجرعات الداعمة لتعزيز مناعة المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته.



وأكدت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.



وأضافت " تأتي هذه الجهود استِكمالاً لسلسلةِ جهود الجاهزية والاستباقية التي نشهدُها منذ بداية مكافحة الجائحة، حيث أثبتت جميع القطاعات الوطنية والمحلية دورَها في استباقية تفعيل الإجراءات والاستراتيجياتِ في وقتٍ قياسيٍّ وفي مختلفِ المجالات من حيثُ الاستجابة المبكرة والرصد والعلاج والمتابعة والبحث السريري والتطوّر العلمي".



وقالت إن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 91.80 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.



وبينت أنه في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشاملة والمتكاملة وبالتعاون مع الجهات الصحية لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من الجائحة، تم الإعلان أمس عن الموافقة على الاستخدام الطارئ "للقاح جديد معتمد على البروتين المؤتلف من شركة "سينوفارم سي إن بي جي".



وذكرت أن "اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف" يستخدم "بروتين النتوء الشوكي" الذي يحيط بفيروس كوفيد-19 مما يساعد الجسم على التعرف على الفيروس ومكافحته في حال التعرض له مشيرة إلى أن هذه التقنية تساعد في الوقاية من عدة متحورات ولا تعتبر هذه التقنية جديدة حيث تم استخدامها لتصنيع لقاحات أخرى مثل لقاح التهاب الكبد الوبائي"ب".



وأضافت "يعتبر كل من "اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف" و "لقاح سينوفارم" فعالين في إنتاج أجسام مضادة للوقاية من كوفيد-19 ومضاعفاته، ولكن يمكن "للقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف" تحقيق إنتاج على نطاق أوسع لضمان الحصول على فعالية أكثر للوقاية من المتحورات الجديدة".



وأوضحت أن هذه الموافقة جاءت بعد المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات، حيث يتوافق الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.



وكشفت أن اللقاح سيتوفر لجميع الحاصلين على لقاح سينوفارم كجرعة معززة اعتباراً من بداية العام 2022 في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن دولة الإمارات تعد أكثر دول العالم بنسبة التغطية بلقاح كوفيد-19، حيث تم تقديم أكثر من 22.5 مليون جرعة حتى اليوم.



وقالت "نود التأكيد بأنه يمكن إعطاء "اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم" من عمر 18 عاما كجرعة داعمة بعد 6 أشهر من أخذ جرعتين أو ثلاث جرعات سابقة من لقاح سينوفارم حيث أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس SARS-CoV-2".



وأضافت " كما يتم استثناء النساء الحوامل والمرضعات أو اللاتي يخططن للحمل خلال الستة أشهر القادمة ويمكنهن الحصول على أنواع أخرى من اللقاحات المعتمدة لهذه الفئة، كما يستثنى الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة اتجاه أي من مكونات اللقاح وذلك من خلال تقييم الفريق الطبي.



وأشارت إلى أن "اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم" لا تختلف آثاره الجانبية عن آثار اللقاحات الأخرى والتي غالباً تكون الصداع وألم وتورم واحمرار وحكة في موضع التطعيم، والإجهاد وقد تصل إلى الحمى، أو صعوبة في البلع والغثيان.



وأكدت أن الجرعات الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايداً في أعداد الحالات المسجلة. (أنسامد).



