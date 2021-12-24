البعثة الأممية تدعو الليبيين للعمل معا لحل الانقسامات

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الليبيين للعمل معًا لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستؤدي إلى الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.



وهنأت بعثة الأمم المتحدة قيادة وشعب ليبيا بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال بلدهم، منوهة أن هذه الذكرى السنوية تأتي في لحظة مفصلية وليبيا تبذل جهودًا لتحقيق انتقال سلمي من الصراع وعدم الاستقرار عبر انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وذات مصداقية.



كما أثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التقدم الكبير الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق السلام والاستقرار. (أنسامد).



