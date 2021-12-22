الكوني يبشر أهالي طرابلس برسالة سلام

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - بشر النائب بالمجلس الرئاسي " موسى الكوني " أهالي وسكان العاصمة طرابلس بالتوصل إلى حل انهى الخلاف والاحتقان الأمني وأزال مخاوف ومخاطر طبول الحرب التي اقلقتهم طيلة اليومين الماضين .



جاء ذلك في تغريدة نشرها " الكوني " في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء عبر صفحته بتويتر بعد مباحثات مطولة مع قادة وأمراء التشكيلات والكتائب العسكرية والأمنية بالعاصمة ومع عمداء بلديات طرابلس الكبرى تركزت على التهدئة وإزالة أسباب الاحتقان الأمني الذي صاحبته مظاهر مسلحة في العاصمة وضواحيها .



وبين " الكوني " في تغريدته أن التباحث مع شباب العاصمة أكد انتصار الحوار وأظهر الرغبة المشتركة بالجنوح للصلح ، وهى رسالة سلام ذات دلالة لأهلنا في طرابلس .



وقال " الكوني " في تغريدته (وإذ بحثنا مع أطراف الخلاف عما أقلق طرابلس- وصلنا بالنقاش مع شبابنا لرسم صورة مُلهمة للحل، وتأكد الانتصار للحوار، والجنوح لصلح يُجنب العاصمة أهوال الصدام، رغبة مشتركة لدى الكل- تلكم "رسالة سلام" ذات دلالة لأهلنا في طرابلس، وقد أنزاح الخطر لوطن ُمُرهق حتى الوجع من صخب طبول المعارك ).



(أنسامد).



