جريمالدي:الانتخابات الليبية جزء من عملية سياسية مدعومة دوليا

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا " جوزيبي بوتشينو جريمالدي " ، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ليبيا 24 ديسمبر هي "جزء من عملية سياسية جارية".



وقال "جريمالدي" على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم المنعقد بالعاصمة الإيطالية " لقد تغير الوضع في ليبيا اليوم كثيرًا مقارنة بعام 2011 : هناك عملية سياسية جارية، وهناك دعم دولي لهذه العملية".



وبشأن المخاوف حول عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق موعدها المعلن ، نوه الدبلوماسي الإيطالي بأنه "حتى في انتخابات عام 2012 ، حصل تأجيل" ، في إشارة إلى تأجيل انتخابات أعضاء (المؤتمر الوطني العام) حينها من 19 يونيو إلى 7 يوليو.



وجدد السفير الإيطالي التأكيد على أنه من "المهم أن هناك عملية سياسية ،وانتخابات 24 ديسمبر جزء من هذه العملية... والأمل في أن يكون التأجيل تأجيلاً قصير الأمد"، مشيرا إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، الدبلوماسية الامريكية "ستيفاني ويليامز" عادت إلى طرابلس و"إنها تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة". (أنسامد).



