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الاتحاد الأوروبي يسرع عمليات تسليم لقاح كورونا
    (أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - أعلنت المفوضية الأوروبية الأحد عن اتفاق لتوفير 20 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا من إنتاج شركتي فايزر/بيونتيك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 لدعم الدول الأعضاء التي تكافح انتشار متحور أوميكرون.

    اتفقت المفوضية الأوروبية اليوم مع فايزر-بيونتيك على تسريع عمليات تسليم لقاح كورونا إلى الدول الأعضاء بدءًا من الأسابيع المقبلة.

    في الربع الأول من عام 2022، ستسلم شركة الأدوية 20 مليون جرعة إضافية من اللقاح (5 ملايين في يناير، و 5 ملايين في فبراير و 10 ملايين في مارس)، بالإضافة إلى 195 مليون جرعة مقررة بالفعل، بإجمالي 215 مليون جرعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

    قامت بروكسل والدول الأعضاء أيضًا بتفعيل الخيار الأول لطلب أكثر من 200 مليون جرعة بموجب العقد الثالث مع بيونتيك وفايزر.

    (أنسامد).

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