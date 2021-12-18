كوفيد:ليجوريا،ماركي،فينيتو،ترينتو تتحول من الأبيض إلي الأصفر

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - قالت مصادر إن ليغوريا وماركي وفينيتو ومقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي سترتفع من المناطق البيضاء ذات الخطورة المنخفضة COVID-19 إلى المناطق الصفراء ذات الخطورة المعتدلة من قبل الحكومة اعتبارا من يوم الاثنين بسبب زيادة العدوى ، حسبما ذكرت المصادر بعد اجتماع فرقة عمل فيروس كورونا `` غرفة التحكم '' يوم الجمعة.



وأضافت المصادر إن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا من المقرر أن يوقع على أمر بإعادة تصنيف هذه المناطق في النظام المتدرج لإجراءات COVID في إيطاليا قريبا.



ومن المقرر أن تنضم إلى المناطق الصفراء بالفعل كالابريا وفريولي فينيتسيا جوليا ومقاطعة بولزانو.



التغيير الرئيسي الذي أحدثه الانتقال إلى اللون الأصفر هو أن ارتداء أقنعة الوجه يصبح إلزاميا في الخارج.



ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة على أساس تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الصادر عن معهد الصحة العالي (ISS) ووزارة الصحة.



تجاوزت تسع مناطق / مقاطعات ذاتية الحكم في إيطاليا عتبة التأهب البالغة 10٪ لنسبة أماكن العناية المركزة التي يشغلها مرضى COVID-19 ، وفقًا للتقرير. هم كالابريا ، إميليا رومانيا ، فريولي فينيتسيا جوليا ، ليغوريا ، ماركي ، موليز ، فينيتو ومقاطعات بولزانو وترينتو.



تجاوزت ثماني مناطق / مقاطعات ذاتية الحكم عتبة التأهب البالغة 15٪ لنسبة أسرة المستشفيات العادية التي يستخدمها مرضى فيروس كورونا - كالابريا وفريولي فينيتسيا جوليا وليجوريا وماركي وبولزانو وترينتو وفالي داوستا وفينيتو. (أنسامد).



