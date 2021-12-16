دي مايو والمنقوش يناقشان الانتخابات الليبية والهجرة

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بالعاصمة الإيطالية، روما، بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، أمس الأربعاء، وبحثا ملفي الانتخابات الليبية والهجرة غير الشرعية.



ونقل بيان لوزارة الخارجية عن دي مايو تجديد دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة. كما بحث الجانبان العديد من الملفات منها الانتخابات والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.



وأضاف البيان الذي نشر عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية «أثنى على جهود حكومة الوحدة الوطنية وما حققته من لاستقرار وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية».



أما فيما يتعلق ب ملف الهجرة غير الشرعية، أكد وزيـر الخـارجـيـة الإيطـالي دعم بلاده، وكذلك الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة. بينما جددت المنقوش التأكيد على أن «حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود». (أنسامد).



