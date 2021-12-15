القمة الخليجية ترحب باجراء الانتخابات الليبية في موعدها

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواقفهم وقراراتهم الثابتة بخصوص الأزمة الليبية، ودعمهم «جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي» للأزمة في ليبيا، مجددين «حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها».



وطالب القادة الخليجيون في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون، التي عقدت الثلاثاء في عاصمة السعودية الرياض، بضرورة «وقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي».



كما رحب القادة الخليجيون «بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، التي من المقرر اجراؤها في 24 ديسمبر 2021»، منوهين «بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021 في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021».



(أنسامد).



