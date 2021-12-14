ويليامز تؤكد دعم الامم المتحدة للانتخابات الليبية

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح أمس مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي " ستيفاني وليامز "، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب .



وتم خلال هذا اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية استعرض مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، بالاضافة إلى مناقشة سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد.



وأكدت وليامز على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة. (أنسامد).



