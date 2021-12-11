إرتفاع معدل الإصابة الأسبوعي لحالات COVID-19 في كل إيطاليا
إيطاليا وليبيا توقعان قريبا اتفاقية في مجال الصحة
ألإمارات تطلق البرنامج الوطني للسكك الحديدية بـ50 مليار درهم
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
جمعية "ألترمينتي" تنظم معرض"ألتر باي" في ميلانو بحضور حرفيين
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو
ايطاليا .. اقامة شجرة الميلاد في كامبانيا
نابولي-كوفيد-19 .. 50 الف جرعة تطعيم في الصيدليات
فنان الشارع الأمريكي جونون معرض التعبير التجريدي..قصر فارنيزي