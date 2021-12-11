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إيطاليا وليبيا توقعان قريبا اتفاقية في مجال الصحة
    (أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - أفادت وكالة نوفا بأن وزارة الصحة الليبية ستوقع على اتفاقية مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لتدريب الأطباء الليبيين في إيطاليا عن بعد.

    وتهدف الاتفاقية أيضا إلى إرسال مرضى الأورام والقلب والأوعية الدموية والعظام إلى إيطاليا لتلقي العلاج.

    وبينت الوكالة أن الاتصالات بين وزارة الصحة الليبية ومجموعة سان دوناتو قد بدأت بالفعل الصيف الماضي. (أنسامد).

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