السفير الأمريكي: ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن انتهاكات حقوق الإنسان لا زالت مستمرة في ليبيا.



ونقلت السفارة الأميركية عن نورلاند قوله بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان : أردت التأكيد مجدّدا على دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان لليبيين من جميع الخلفيات، مضيفًا : لسوء الحظ، ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل اختطاف منصور عاطي أو حمزة التريكي.



وتابع نورلاند أن الليبيين يستحقون الأفضل، مؤكدًا أنّ الطريق الأفضل للمضي قدمًا لاحترام حقوق الإنسان لليبيين يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة تسمح لهم باختيار قيادتهم ومحاسبتها على أدائها. (أنسامد).



