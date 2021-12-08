ليبيا:النائب العام يحظر ترشح أعضاء النيابة العامة للنواب

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - عمم النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، منشورا حظر بموجبه ترشح أعضاء النيابة العامة لانتخابات مجلس النواب ما دامت عضويتهم قائمة ، داعياً إدارة التفتيش على الهيئات القضائية لرفع الدعوى العمومية، على الأعضاء الذين يثبت سعيهم للترشح .



وأوضح الصور في منشوره ، أن ترشح أعضاء النيابة العامة للانتخابات، من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، نظراً لاطلاعهم بمهام التحقيق في الجرائم، والطعون الانتخابية، قياسًا على حظر القانون لترشح أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي تتولى الإشراف على العملية الانتخابية وتنفيذها.



وأضاف المنشور، أن ترشح أعضاء الهيئات القضائية، سيؤدي إلى اعتقاد الخصوم في حيادية هيئات الطعون الانتخابية، عندما يكون الخصم عضو هيئة قضائية. (أنسامد).



