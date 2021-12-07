(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - قال المبعوث الأممي السابق إلى
ليبيا " غسان سلامة " اليوم الاثنين ، إن الأمين العام للأمم
المتحدة عين الدبلوماسية الأمريكية " ستيفاني ويليامز " مستشارة
خاصة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع قرب انتهاء مهمة
"يان كوبيش" كمبعوث خاص لليبيا في 10 ديسمبر الجاري.
وغرد سلامة عبر صفحته على موقع تويتر : " أشكر الأمين العام
على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز الى موقع المسؤولية في
ليبيا لما أعرفه عن حنكتها ، وعن قدراتها ، وعن عزمها على استكمال
ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه
الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها".
وفي الثاني من ديسمبر الجاري ، نقلت مجلة "فورين بوليسي"
الأمريكية ، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس "يفكر في تعيين الدبلوماسية الأمريكية " ستيفاني
ويليامز "مسؤولة في بعثة الدعم في ليبيا" ، باعتبارها عملت كممثلة
خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ، ونائبة رئيس بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا ، وبالتالي تجنب إجراء تصويت مثير للجدل في
مجلس الأمن. (أنسامد).