(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا " غسان سلامة " اليوم الاثنين ، إن الأمين العام للأمم المتحدة عين الدبلوماسية الأمريكية " ستيفاني ويليامز " مستشارة خاصة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع قرب انتهاء مهمة "يان كوبيش" كمبعوث خاص لليبيا في 10 ديسمبر الجاري.



وغرد سلامة عبر صفحته على موقع تويتر : " أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها ، وعن قدراتها ، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها".



وفي الثاني من ديسمبر الجاري ، نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "يفكر في تعيين الدبلوماسية الأمريكية " ستيفاني ويليامز "مسؤولة في بعثة الدعم في ليبيا" ، باعتبارها عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، وبالتالي تجنب إجراء تصويت مثير للجدل في مجلس الأمن. (أنسامد).



