مصر-ليبيا:دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا.

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - بحث وزير الصناعة والمعادن الليبي " أحمد ابوهيسة " مع نظيرته المصرية، " نيفين جامع " آلية البدء في برنامج عملي ينسق دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا خصوصا في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها " أبو هيسة " إلى جمهورية مصر، بهدف الوقوف على التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاطلاع على سير العمل في عدد من المصانع المصرية الكبرى وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار اتفاق مسبق مع الوفد المصري عالي المستوى الذي زار ليبيا خلال شهر رمضان الماضي وكذلك عند زيارة الوفد الحكومي الليبي الي جمهورية مصر في المدة الماضية لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين بينها اتفاقيات صناعية.



ويسعى وزير الصناعة والمعادن " أحمد ابوهيسة " من خلال زيارته الي الجمهورية المصرية لتنفيذ خطط الوزارة نحو خلق تكامل صناعي مع دول الجوار وخلق تنمية مكانية بالداخل وتوفير فرص العمل للشباب.



(أنسامد).



