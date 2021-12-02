أمريكا تعرب عن مخاوفها من تهديدات تواجه الانتخابات بليبيا

(أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - أعربت الولايات المتحدة عن
مخاوفها بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا ،
داعية جميع الأطراف إلى «تهدئة التوترات» واحترام العملية
الانتخابية .
جاء ذلك في تدوينة لمبعوثها الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشار
نورلاند، على حساب السفارة الأمريكية «تويتر»، الأربعاء.
وقال " نورلاند " في تدونيته : «الولايات المتحدة تشارك الليبيين
والمجتمع الدولي مخاوفهم حيال الجهات المسلحة، وخطر العنف» ما قد
يمثل «تهديدًا للانتخابات المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر، وتطلعات
ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم».
وأضاف: " ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العمليات
الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودها الليبيون" . (أنسامد).