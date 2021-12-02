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أمريكا تعرب عن مخاوفها من تهديدات تواجه الانتخابات بليبيا
    (أنسامد) - ديسمبر 2 - روما - أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن التهديدات التي تواجه إجراء الانتخابات في ليبيا ، داعية جميع الأطراف إلى «تهدئة التوترات» واحترام العملية الانتخابية .

    جاء ذلك في تدوينة لمبعوثها الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشار نورلاند، على حساب السفارة الأمريكية «تويتر»، الأربعاء.

    وقال " نورلاند " في تدونيته : «الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم حيال الجهات المسلحة، وخطر العنف» ما قد يمثل «تهديدًا للانتخابات المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر، وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم».

    وأضاف: " ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية التي يقودها الليبيون" . (أنسامد).

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