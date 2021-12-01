ليبيا:بطاقة الناخب صالحة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن صلاحية بطاقة الناخب مستمرة لكل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة " وان اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021م هو اخر أيام المدة المحددة لاستلام بطاقة الناخب ..



وحيت المفوضية كل الجهود المبذولة من قبل العاملين في مراكز التوزيع، وشركائها في انجاز العملية الانتخابية الذين تظافرت جهودهم من أجل تسليم بطاقة الناخب في انسب الظروف و تهيب بالمواطنين ان يعو اهمية استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية فبدونها لن يستطيعوا المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر، وتؤكد ان هذه الوثيقة الرسمية تحفظ هذا الحق في كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة فبوجود QR تصبح هذه البطاقة دائمة ومتضمنة لكل معلومات الناخب الشخصية. (أنسامد).



