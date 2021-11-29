المفرب تؤكد دعمها لحكومة الوحدة ومساعيها لإجراء الانتخابات

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي " نجلاء المنقوش" الأحد، دعم ليبيا لترشح المملكة المغربية لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، في الفترة من 2022 - 2025..



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.



وأفاد بيان الخارجية الذي نشر على موقعها الرسمي أنه خلال الاتصال الهاتفي، تم التشاور حول وضع تجمع دول "الساحل والصحراء" مؤكدين عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للتجمع وعودة مؤسساته للعمل في مقراته الرسمية والطبيعية بطرابلس.



من جانبها قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها إن بوريطة أكد للمنقوش خلال الاتصال الهاتفي «دعم المملكة المغربية القوي، لحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الليبية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل بما يسهم في الجهود لإيجاد حل نهائي للأزمة، يضمن استقرار ليبيا ونماءها.



يذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في فبراير 1998 في طرابلس، ويضم التجمع عدة هيئات أهمها مجلس الرئاسة وهو السلطة العليا للتجمع، والمجلس التنفيذي والذي يتكون من الوزراء المكلفين بقطاعات الخارجية والاقتصاد والداخلية، وكذلك الأمانة العامة وهي الجهاز الإداري والدائم للمنظمة ومقرها الأساسي بمدينة طرابلس و يضم التجمع مركز "مكافحة إرهاب" لتجمع دول الساحل والصحراء، ومقره القاهرة، بالإضافة إلى مصرف "س.ص" للتنمية والتجارة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمنظمة. (أنسامد).



