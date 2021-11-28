ليبيا : المنفي وكوبيش يبحثان آخر المستجدات السياسية

(أنسامد) - نوفمبر 28 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لاسيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وأشاد المبعوث الأممي، بدور رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وفقا لبيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي.



كما جدد كوبيش دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.



بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي أن الشباب هم رھان الحاضر وأمل المستقبل، وقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة، وعادلة، ودیمقراطیة، بروح الشباب وحماسھم، وأن عليهم تنظيم صفوفهم للتعبير عن إراداتهم وإمكانياتهم، للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام.



وأكد المنفي أن المجلس يعمل جاهدًا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزیھة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.



(أنسامد).



