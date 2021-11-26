الأمم المتحدة تدين الهجوم على محكمة سبها في ليبيا

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها يوم أمس الخميس.



وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الجمعة : تعرب البعثة عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها يوم أمس. وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021)، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن المساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات، تدين البعثة بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات.



وشددت على أهمية حماية العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية.



وجددت البعثة دعوتها إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. (أنسامد).



