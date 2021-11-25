ليبيا:استبعاد 25 مرشحا من الرئاسية بينهم سيف الإسلام القذافي

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - اصدر مجلس ادارة المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات الأربعاء القرار رقم (79) بشأن
استبعاد (25) مترشحاً لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات
الرئاسية .
وارجعت المفوضية عدم قبول ترشحهم الى عدم انطباق المادة "10"
بند" 7 " على عدد منهم والمادة "11 " على آخرين والمرشحين هم :
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-سيف الاسلام معمر القذافي - بشير صالح بشير - نوري محمد
بوسهمين - محمد احمد الشريف - علي زيدان محمد - عثمان آدمابراهيم-
حاتم محمد الكور - محمد خالد الغويل - ضو عبد الله ضو - المبروك
جمعة سلطان - عبد الرحيم المبروك سعيد -عادل محمد اللافي - عبد
المنعم الطاهر الهوني - محمد علي موسى - خالد المقطوف كعيم - محمد
الهادي الحتواش - خالد عمار البيباص - اسامة عبد المجيد طليش -
اسامة خير الله محمد - المبروك محمد المبروك - عبد الهادي ابراهيم
الحويج - منير ساسي خليفة -زكريا سعيد عبد العاطي - سلامة
ابراهيم الغويل - فتحي محمد بن شتوان. (أنسامد).