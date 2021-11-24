ليبيا:الأمم المتحدة تعلن قبول استقالة يان كوبيش

(أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - أكد المتحدث باسم الأمم
المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى
ليبيا، يان كوبيش، قدم بالفعل استقالته للأمين العام، الذي قبلها
"بكل أسف." حسب وصفه .
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق
باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يعمل على
إيجاد «بديل مناسب»، متابعًا: «ندرك تمامًا موعد الانتخابات، ونعمل
بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة».
وأكد " دوجاريك " أن للأمم المتحدة «وجودًا قويًّا على أرض الواقع
في ليبيا»، وأن جميع الزملاء سيواصلون- كما فعلوا في السابق- العمل
مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى
التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي.
وردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن توقيت استقالة يان كوبيش، قال
ستيفان دوجاريك: «لدينا بعثة كبيرة جدًّا في الميدان، أشخاص فنيون
يواصلون العمل كما عكفوا مع السلطات الانتخابية الليبية ويقدمون كل
الدعم الفني الذي أوجزناه لكم».
وشدد " دوجاريك " على العمل بصورة سريعة لملء وظيفة مبعوث الأمين
العام الخاص في ليبيا وضمان استمرارية العمل ، مؤكدا على أهمية
استمرار الدعم الأممي للشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للعملية
الانتخابية .
وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أن كوبيش قال بوضوح إنه لن يوصد
الباب اليوم، وسيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن .
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا
السلوفاكي يان كوبيش، قدم استقالته من منصبة يصورة مفاجئة بعد أقل
من عام على تعيينه في يناير الماضي . (أنسامد).