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ليبيا:الأمم المتحدة تعلن قبول استقالة يان كوبيش
    (أنسامد) - نوفمبر 24 - روما - أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم بالفعل استقالته للأمين العام، الذي قبلها "بكل أسف." حسب وصفه .

    وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يعمل على إيجاد «بديل مناسب»، متابعًا: «ندرك تمامًا موعد الانتخابات، ونعمل بأسرع صورة ممكنة لضمان استمرارية القيادة».

    وأكد " دوجاريك " أن للأمم المتحدة «وجودًا قويًّا على أرض الواقع في ليبيا»، وأن جميع الزملاء سيواصلون- كما فعلوا في السابق- العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب الليبي.

    وردًّا على أسئلة الصحفيين بشأن توقيت استقالة يان كوبيش، قال ستيفان دوجاريك: «لدينا بعثة كبيرة جدًّا في الميدان، أشخاص فنيون يواصلون العمل كما عكفوا مع السلطات الانتخابية الليبية ويقدمون كل الدعم الفني الذي أوجزناه لكم».

    وشدد " دوجاريك " على العمل بصورة سريعة لملء وظيفة مبعوث الأمين العام الخاص في ليبيا وضمان استمرارية العمل ، مؤكدا على أهمية استمرار الدعم الأممي للشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للعملية الانتخابية .

    وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة أن كوبيش قال بوضوح إنه لن يوصد الباب اليوم، وسيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن .

    وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، قدم استقالته من منصبة يصورة مفاجئة بعد أقل من عام على تعيينه في يناير الماضي . (أنسامد).

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