الاتحاد الأوروبي-ليبيا: عقوبات على معرقلي انتخابات ليبيا.

(أنسامد) - نوفمبر 22 - روما - جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لويس ميغيل بوينو " تلويح الاتحاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا .



وقال " ميغيل " في تصريحات تلفزيونية اليوم إن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات في ليبيا، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 (2021) الذي يؤيد تلك الخطوة .



وأشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن مؤتمر باريس حول ليبيا الذي انعقد الشهر الجاري أظهر أن الأولوية في الوقت الراهن هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ضمن جدول تحدده اللجنة الانتخابية ابتداء من 24 ديسمبر.



وتابع قائلًا " نحن على استعداد لتجنيد جميع مواردنا لمرافقة ليبيا خلال هذه العملية المعقدة "، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون حل النزاع الليبي إلا سياسيا، من خلال عملية شاملة يملكها ويقودها الليبيون، ويعيدون سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية . (أنسامد).



