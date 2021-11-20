إيطاليا : حملة شرطية ضد المتطرفين المناهضين للتطعيم

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - نفذت شرطة بريد تاليان عملية على مستوى البلاد يوم أول الخميس لتفتيش منازل 29 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات متطرفة مناهضة للقاحات ومتظاهرين يحتمل أن يكونوا خطرين ضد شهادة Green Pass COVID-19 الصحية النشطة على Telegram.



ويواجه المشتبه بهم تهما من بينها التحريض على قطع الخدمات العامة وتكوين الجمعيات الإجرامية.



تحولت العديد من الاحتجاجات الأخيرة ضد الشهادة الصحية لـ Green Pass COVID-19 إلى أعمال عنف وتسببت في اضطراب هائل في العديد من المدن.



كما تعرض السياسيون والصحفيون وكبار الأطباء الإيطاليين للتهديد من قبل المتطرفين المناهضين للقاحات والمناهضين لـ Green Pass.



الجدير الذكر أن عملية الخميس ليست الأولى من نوعها. فقد فتشت الشرطة يوم الاثنين منازل 17 متطرفا مضادا للقاحات متهمين بالتحريض على استخدام الأسلحة وارتكاب جرائم ضد شخصيات بارزة في المؤسسات العامة الإيطالية ، بما في ذلك رئيس الوزراء ماريو دراجي.



كانت عملية يوم الاثنين مرتبطة بتحقيق في التهديدات التي تم إجراؤها عبر دردشة قناة 'Basta Dittatura' (إنهاء الدكتاتورية) على تطبيق Telegram.وقد تم إغلاق القناة بسبب محتواها.



كانت هناك دعوات لمسيرة جديدة في روما ، وتهديدات بإطلاق النار على المسؤولين وشنقهم أو ربكهم كما فعل إرهابيو الألوية الحمراء في السبعينيات.



"ملعون دراجي ، على الدوام" ، قال أحدهم بعد أن هدد بوضع قنابل تحت المؤسسات الإيطالية.



كما كانت هناك تهديدات بإجراء محاكمات "نورمبرج رقم 2" للصحفيين بتهمة ارتكاب "أكاذيب".



أصبح الممر الأخضر ، الذي يظهر أن شخصا ما تم تطعيمه ضد COVID-19 ، قد تعافى منه في الأشهر الستة الماضية أو تم اختباره سلبيًا في الأيام القليلة الماضية ، إلزاميا للوصول إلى أماكن العمل في إيطاليا قبل شهر. (أنسامد).



